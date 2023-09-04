ورشة عمل لـ26 طالبا من 6 دول إفريقية في المركز الدولي للأسماك

افتتح المركز الدولي للأسماك بالعباسة بالتعاون مع المعهد البيطري النرويجي، صباح اليوم فعاليات ورشة عمل ضمن مشروع زيادة الاستدامة والمرونة في قطاع الأحياء المائية في إفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى من خلال تحسين إدارة صحة الحيوانات المائية وحوكمة الأمان الحيوي بدعم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتهدف إلى تعزيز كفاءة 26 من طلاب الماجستير من عدة دول إفريقية مثل (زامبيا، كينيا، نيجيريا، غانا، مالي، ملاوي، والكونغو).

وقال المركز في بيان صحفي، إن المشروع يقدم للباحثين برنامج تدريبي مكثف يركز على مبادئ الاستزراع وإدارة صحة الأحياء المائية لتعزيز مهاراتهم في إدارة صحة الأسماك وحوكمة الآمان الحيوي، كما يزود البرنامج المشاركين بالمعرفة والخبرة اللازمة لتحسين الخدمات والأنشطة البحثية المتعلقة بإدارة صحة الحيوانات المائية في بلدانهم، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للمشروع.

تطوير قطاع الاستزراع في جميع أنحاء القارة الافريقية

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز في مصر عن سعادته بالنتائج التي حققها المشروع منذ بدايته قبل ثلاث سنوات قائلاً: «اليوم نحتفل بالتعاون المتبادل والمستمر مع شركائنا المميزين، حيث يتعبر المركز منارة لامتداد وتطوير قطاع الاستزراع في جميع أنحاء القارة الافريقية».

أضاف أن المركز ساهم بجهود مستمرة في تمكين الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراة من خلال برامج مختلفة لبناء قدرات أكثر من 6500 متدرب من مصر ودول أخرى من أفريقيا وآسيا، حتى أصبح مركزنا البحثي ملاذا بحثيا لمن يرغبون في بناء مستقبل أفضل في حياتهم المهنية والأكاديمية.

دعم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر وافريقيا والشرق الأوسط

أكد أن المركز مستمر في دوره الرائد في دعم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية 2030 وخطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنمية هذا القطاع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الانتاجية والحد من الفقر والقضاء على الجوع.

تعزيز مهارات البحث والتنمية في الاستزراع المائي

وقالت الدكتورة شيماء علي، مدير مشروع زيادة الاستدامة والمرونة في قطاع الأحياء المائية في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى: «المشروع قدم عدداًمن منح الماجستير لعدد من الطلاب الباحثين والاكاديميين بإفريقيا حيث شاركت الاستراتيجية التنفيذية للمشروع في دعم قطاع صحة الحيوانات المائية والحد من الأمراض كجزء من التزام المركز نحو تنمية وتعزيز مهارات البحث والتنمية في الاستزراع المائي».