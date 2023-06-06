مدير المركز الدولي للأسماك يتوقع تراجع الأسعار: تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%

توقع الدكتور أحمد نصرالله، مدير المركز الدولي للأسماك في مصر، تراجعا كبيرا في أسعار الأسماك بنهاية العام الجاري وذلك بسبب توفير الأعلاف المستوردة والمنتجة محليا، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 80% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد ويمكن أن يساهم كأحد مصادر الدخل القومي ومصدر من مصادر الأمن الغذائي حيث تعد الأسماك بروتيناً صحياً، وساهمت المزارع السمكية التي شيدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك ليصل إلى 2.3 مليون طن عام 2020 مقارنة بنحو 1.5 مليون طن عام 2015، لافتاً إلى أن الدولة أنشأت خلال السنوات الأربع الأخيرة الكثير من المزارع السمكية بينها مزرعة بركة غليون وشرق قناة السويس والتي تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو 15 ألف فرصة عمل.

مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي

وأكد مدير الدولي للأسماك في تصريحات صحفية اليوم، نجاح مصر في الوصول لنسبة 80%؜ اكتفاء ذاتي من الأسماك ووصل معدل استهلاك الفرد إلى 19.7 كيلوجرام في السنة مقارنه بـ 20.5 كيلوجرام كمعدل عالمي مشيدا بالمبادرة الرئاسية «بر أمان»، لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وجهاز تنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صيادا لافتا إلى إن مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي والثالث عالمياً في إنتاج أسماك البلطي ويعد ذلك مرحلة الانطلاقة لمصر في مجال الثروة السمكية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يدعم صناعة الثروة السمكية والصيادين بشكل غير مسبوق.

قطاع الاستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة

وأوضح نصر الله أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين حيث تم زيادة المزارع واستخدام أحدث التقنيات في الاهتمام بعمليات التربية لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية والصويا كمدخلات لإنتاج الأعلاف وتشجيع المزارعين على الزراعة ومنحهم حوافز سيكون له مردودا ايجابيا في تراجع أسعار الاعلاف وتصنعيها محليا بدلا من استيراد المواد الخام.