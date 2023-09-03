«تعليم الدقهلية» تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وقال هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن الاجتماع يأتي استعدادًا لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي مع العمل على توفير المناخ الصحي والآمن للطلاب والمعلمين من خلال تفعيل أدوار اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن في الإدارات التعليمية والمتابعة الدورية والمستمرة على المنشآت التعليمية لتقييم جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورًا.

استعدادات العام الدراسي الجديد بالدقهلية

ووجه بضرورة رصد جاهزية المدارس وتحديد المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها، لافتًا أنه على موجهي عموم المديرية والموجهين الأوائل إعداد خطط متابعة أسبوعية للمدارس كافة للاطمئنان المستمر على حسن سير العمل وانضباطه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حصر العجز والزيادة قبل بداية العام الدراسي، وإصدار النشرات الخاصة بندب ونقل المعلمين.