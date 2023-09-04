انطلاق قمة أفريقيا للمناخ في كينيا بمشاركة مصرية

انطلقت قمة أفريقيا للمناخ بمشاركة مصرية في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم، وذلك من أجل تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة الأفريقية، والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها، كما يشارك عدد من الزعماء والشخصيات الدولية المعنيين بالتغير المناخي في القارة السمراء، والتي من المقرر استمرارها لمدة 3 أيام بداية من اليوم حتى يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى نيروبي للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ، تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ للقارة الأفريقية والعالم.

قمة أفريقيا للمناخ في كينيا

وتهدف قمة أفريقيا للمناخ في كينيا، التي دعا لها الرئيس الكيني ويليام روتو، إلى الالتزامات والتعهدات الدولية في ملف التغير المناخي، ومعرفة التحديات القائمة، من أجل الوصول إلى حلول فعالة ومستدامة في هذا الصدد.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ جون كيري، المتحدث الرسمي للرئاسة الأمريكية الخاص لشؤون المناخ، سيشارك في قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة في كينيا اليوم الاثنين، ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية، تحديدا القارة الأفريقية، على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية التي تواجهها العالم.

أهداف قمة أفريقيا للمناخ

وتشمل أعمال قمة أفريقيا للمناخ في كينيا، قضايا سبل الدفع بعدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل الكافي لجهود مواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث إن الدول الأفريقية تساهم بنسبة بسيطة في الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي في العالم، ولكنها تعاني بدرجة كبيرة من تداعيات هذه الظاهرة.