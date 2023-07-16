السفيرة منى عمر: كينيا الشريك التجاري الأفريقي الأكبر لمصر

قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً، إن كينيا هي الشريك التجاري الأفريقي الأكبر لمصر، وتربطهما علاقات تاريخية ممتدة بسبب اشتراكهم في نهر النيل، إضافة إلى الدعم المتبادل بين البلدين على مستوى العلاقات الدبلوماسية منذ عهد الرئيس الراحل عبدالناصر.

ارتفاع الصادرات المصرية لكينيا

وأضافت عمر، في تصريحات خاصة، أنّ هناك تعاونًا كبيرًا بين البلدين في التبادل التجاري، حيث ارتفعت الصادرات المصرية لكينيا مؤخرًا، مما يجعلها سوق واعد لمصر خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر تستورد من كينيا عدد من المنتجات أبرزها والأكثر شهرة هو الشاي الكيني.

وأوضحت أنّ كنيا من الدول الجاذبة للمشروعات والاستثمار، وقد استطاعت خلال السنوات الماضية الاستفادة من الخبرات المصرية في العديد من المجالات، بداية من المجال الطبي حيث توجد المستشفي القبطي، كما أن هناك العديد من الأطباء الموفدين من مصر، كذل الأمر بالنسبة للتعليم خاصة في المرحلة الجامعية، حيث يتواجد الكثيرين من أساتذة الجامعات.

تبادل الخبرات العملية بين البلدين

وتابعت السفيرة منى عمرو، أنه يحمع بين البلدين وكالة التنمية الإفريقية والتي كانت معروفة باسم «الصندوق المصري للتعاون الفني الأفريقي» ومن خلاله تم إرسال العديد من الخبرات والتجارب المصرية إلى كينيا، إضافة إلى وجود نشاط ثقافي بين البلدين وتواجد قوى لمؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية في البلد الأفريقي.

وعن قمة نيروبي والتي تستضيفها كينيا حاليًا، أوضحت مساعد وزير الخارجية، أنها تدرس كيفية التسريع في الخطوات التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي تم التصديق عليها ونقلها لحيز التنفيذ، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.