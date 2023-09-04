بدائل طريق الفيوم بعد غلقه كليا لمدة 5 أيام.. «إزاي توصل؟»

حددت محافظة الجيزة، الطرق البديلة للممشى السياحي للمتحف الكبير، بعد قرار الغلق الكلي لطريق الفيوم في اتجاهي المنصورية وإسكندرية الصحراوي، لمدة 5 أيام.

توفير طرق بديلة

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير الطرق البديلة في ظل وجود الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير، أعلى ميدان الرماية طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية الأهرامات والمتحف المصري الكبير، واستكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.

الأعمال ستكون على مدار 24 ساعة

ويسلتزم ذلك الأمر إجراء غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوي، اتجاه طريق الفيوم، لمدة 5 أيام، ابتداءً من السـاعة 12 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5 وحتى السبت 2023/9/9 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

ويسهل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على المواطنين الطرق البديلة، وكلف رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل أي معوقات، فضلًت عن أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة المرور الجيزة وهي كالآتي:

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذي تم استحداثه «الطريق البديل» ثم العودة مرة اخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.