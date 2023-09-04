التضخم يفوق التوقعات في تركيا.. وصل إلى 58.9% خلال شهر أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في دولة تركيا إلى 58.94%، وذلك بناءً على شهر أغسطس، إذ تجاوز ذلك التوقعات بعد الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ونتيجة لانخفاض سعر الليرة مع زيادة الضرائب خلال الآونة الأخيرة.

التضخم في أسعار المستهلكين وصل لـ9.09%

بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلكين ما قيمته 9.09% على أساس شهري، وذلك بانخفاض طفيف عن 9.49% خلال الشهر السابق، إذ أنَّه ووفقًا لاستطلاع أجرى من قبل فكان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي لـ55.9%، في حين يصل التضخم الشهري لـ7.0%، غير أنه في يوليو الماضي وصل الرقم السنوي لـ47.83%.

وقد ارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021، حتى لامس أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.51%، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، حيث انخفضت الليرة قليلا عقب صدور بيانات التضخم لـ26.78 مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين لـ5.89% على أساس شهري في شهر أغسطس الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاع سنوي بلغ 49.41% وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، نقلًا عن موقع «cnbc».