سفير الصين في تركيا: بكين ترغب في انضمام أنقرة إلى تحالف بريكس
كتب:
محمد عزالدين
05:38 م | السبت 02 سبتمبر 2023
تحالف بريكس يضم 11 دولة اعتباراً من بداية 2024
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، أكد أن توسع تحالف «بريكس» غرس شعورًا بالثقة والتضامن بين الدول الأعضاء، وأن الصين تريد انضمام تركيا إلى المنظمة.
تقدم 20 دولة للبريكس
وأوضحت القناة أن «عملية توسع بريكس بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع بريكس متوقعًا من قِبل المجتمع الدولي».
انضمام تركيا
وأردف: «نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى بريكس أيضا»، ويتوقع السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، في تصريحاته الصحفية، أن يتطور وينمو تحالف «بريكس» مع الدول النامية.