سفير الصين في تركيا: بكين ترغب في انضمام أنقرة إلى تحالف بريكس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، أكد أن توسع تحالف «بريكس» غرس شعورًا بالثقة والتضامن ‏بين الدول الأعضاء، وأن الصين تريد انضمام تركيا إلى المنظمة.‏

تقدم 20 دولة للبريكس

وأوضحت القناة أن «عملية توسع بريكس بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع بريكس متوقعًا من قِبل المجتمع الدولي».

انضمام تركيا

وأردف: «نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى بريكس أيضا»، ويتوقع السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، في تصريحاته الصحفية، أن يتطور وينمو تحالف «بريكس» مع الدول النامية.