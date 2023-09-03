أستاذ اقتصاد دولي: فرص نجاح تركيا بإعادة روسيا لاتفاقية الحبوب «ضئيلة للغاية»

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غداً الاثنين في سوتشي، لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب فرصة، لكن فرص نجاحها «ضئيلة للغاية».

الصراع العسكري الروسي الغربي في تصاعد

وأضاف «سليمان»، خلال لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصراع العسكري الروسي الغربي في حالة تصاعد واتفاقية الحبوب التي توقفت لم تثني الغرب عن تصعيد العقوبات ضد روسيا، وبالتالي الموقف الروسي من العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط شبه مرفوضة مسبقا من الغرب.

موافقة تركيا على انضمام أوكرانيا للناتو

وأشار إلى أنه بالرغم من محاولة الرئيس التركي في تقريب وجهات النظر أو يقنع روسيا بعض الشيء في بعض الأمور التنفيذية في الاتفاقية، خاصة وأن على الأجندة السياسية الروسية الأوكرانية الإعلان العلني لتركيا بالترحيب بانضمام أوكرانيا لعضوية الناتو ربما يكون هو أحد الحواجز الكبيرة في هذا اللقاء.