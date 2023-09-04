«س» و«ج» عن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بعد تصديق الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على القانون رقم 171 لسنة 2023، والخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، حيث تضمن أن يكون التحالف غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقره الرئيسي في محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور القادمة، بعض المعلومات عن قانون التحالف الوطني على حسب نص القانون.

- مما تتكون إدارة التحالف الوطني؟

بحسب ما جاء في المادة السابعة من قانون التحالف، يتكون التحالف من:

1. الجمعية العامة.

2. مجلس الأمناء.

3. مكتب تنفيذی.

4. الأمانة الفنية.

- هل يجوز للجمعيات الأهلية الانسحاب من التحالف الوطني؟

نصت المادة (6) من قانون التحالف، على أن لكل عضو من من أعضاء التحالف الحق في الانسحاب منه بشروط، هي:

- أن يخطر التحالف بالانسحاب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.

- لا يخل ذلك الانسحاب بحق التحالف فـي مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

3- يجوز للعضو المنسحب العدول عـن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ إخطار التحالف به.

- ما هى مصادر أموال التحالف الوطني؟

نصت المادة 16 من قانون التحالف الوطني على أن موارد التحالف تتكون على النحو التالي:

1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5. عائد استثمار أمواله.

6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.