عضو «التحالف الوطني»: اعتماد الأمم المتحدة لإسهامات منتدى شباب العالم يؤكد أهميته

قال محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يؤكد أهمية المنتدى على الخريطة الدولية، ويزيد من فاعلية التوصيات الصادرة عنه على مستوى العالم.

تبادل الأفكار بين شباب شعوب العالم

أضاف سيف النصر، خلال تصريحات للصحفيين، أن الأمر يعكس الاهتمام الدولي والتقدير الأممي، لما تبذله مصر في هذا المنتدى العالمي الذي يجمع شباب العالم، من خلال منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين شباب شعوب العالم، خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن هذ المنتدي يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تمكين الشباب، ومدى رعايته الدائمة، وحرصه المستمر على حضور جلسات المنتدى في جميع دوراته السابقة.

وأوضح محمد سيف النصر، أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية على تمكين الشباب بشكل حقيقي، خاصة مع التوجيهات الرئاسية لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين، حيث تم تدريب وتأهيل الشباب فى برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابًا فى البرلمان ونواب محافظين.