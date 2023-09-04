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أستاذ تمويل: تعميق الصناعة تساعد في حل أزمة النقد الأجنبي

كتب:

حسن سمير
02:58 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
دولار - أرشيفية

دولار - أرشيفية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل، إن تعميق الصناعة وزيادة حجم الإنتاج يساعد في حل أزمة النقد الأجنبي، كما أن تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي كانت مباشرة لحل أزمة الاستثمار، وهناك قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار، صدرت منذ مايقرب من ثلاثة أشهر، غطت جميع مناحي الاستثمار سواء فيما يتعلق بالشق التشريعي أو تكليفات المتعلقة بوزارة المالية بإنهاء أزمة منازعات المستثمرين. 

 

تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر فضائية «صباح البلد»، « أن تعميق الصناعة وزيادة حجم الإنتاج يساعد في حل أزمة النقد الأجنبي».

وأشار إلى أن هناك لقاءات متتابعة عقدها الرئيس السيسي مع وزير العدل، من أجل رؤية مسألة إنهاء النزاعات بشكل سريع.

 

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بقلم حسن سمير