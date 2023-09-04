تعلن وزارة التربية والتعليم خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني، وذلك بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة قبل قليل، وفيما يلى لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سريع ومباشر.

ويوفر موقع «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور، لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سريع ومباشرمن هنا .

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سريع ومباشر

ونوضح خطوات الحصول على النتيجة، عبر لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سريع ومباشر.

- الضغط علي لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

- الضغط على حفظ.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة دور ثان كاملة بالدرجات والمجموع الكلي.

106 ألف طالب ناجح في الدور الثانى للثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثاني، لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء ولمدة أسبوع.

وأوضحت الوزارة، أنّ عدد الناجحين في الدور الثانى للثانوية العامة 106 آلاف و194 طالبا بنسبة 89.04%.

ومن المقرر، أنّ تعلن وزارة التعليم العالي إعادة فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة، لإتاحة الفرصة للطلاب الناجحين في الدور الثانى للثانوية العامة.