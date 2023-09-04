تظلمات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023.. التقديم غدا على موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، بداية من غداً الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة أسبوع، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة 89.04%.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يمكن لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التقديم عبر رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات».

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023:-

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات ويمكن الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد.

- دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 «200 جنيه للمادة».

- تسدد بالبريد أو فوري كود 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.

- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

- تلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر دون اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.