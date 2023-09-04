قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. كليات متاحة للمرحلة الثالثة 2023

يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد قليل، وعقب اعتمادها رسميا يمكن لطلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالدرجات برقم الجلوس عبر موقع الوزارة.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة لـ طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023، وتضم هذه المرحلة طلاب الدور الثاني، وهي كما يلي.

كليات متاحة للمرحلة الثالثة 2023 شعبة علمى «علوم ورياضة»

- هندسة بترول و تعدين السويس.

- طب دمياط.

- طب المنصورة.

- طب الإسكندرية.

- طب أسنان جنوب الوادي.

- طب جنوب الوادي.

- طب كفر الشيخ.

- طب طنطا.

- طب القاهرة.

- علاج طبيعي كفر الشيخ.

- علاج طبيعي بورسعيد.

- علاج طبيعي بنها.

- علاج طبيعي جنوب الوادي.

- صيدلة جنوب الوادي.

- صيدلة المنصورة.

- علاج طبيعي القاهرة.

- صيدلة أسيوط.

- علاج طبيعي بني سويف.

- صيدلة المنيا.

- صيدلة الزقازيق.

- صيدلة دمنهور.

- صيدلة القاهرة.

- هندسة القاهرة.

- حاسبات ومعلومات الأقصر علوم.

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم.

- هندسة دمياط.

- حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم.

- طب بيطري الزقازيق.

- حاسبات ومعلومات دمياط علوم.

- حاسبات ومعلومات بني سويف علوم.

- طب بيطري كفر الشيخ.

- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم.

- طب بيطري سوهاج.

- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم.

- حاسبات ومعلومات طنطا علوم.

- حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم.

- طب بيطري عين شمس.

كليات متاحة للمرحلة الثالثة 2023 شعبة أدبي

- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة.

- الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية.

- سياسة واقتصاد السويس.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية.

- إعلام القاهرة.

- ألسن عين شمس.

- سياسة واقتصاد بني سويف.

- ألسن الفيوم.

- إعلام عين شمس.

- ألسن بني سويف.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة.

- ألسن المنيا.

- إعلام المنوفية.

- آثار دمياط.

- آثار القاهرة.

- آثار عين شمس.

- تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد.

- تربية بور سعيد.

- الاعاقة والتأهيل بني سويف.

- آثار الفيوم.

- آثار و لغات مطروح.

- آثار أسوان.

- آثار الأقصر.

- آثار سوهاج.

- تربية عين شمس.

- تربية الإسكندرية.

- تربية الزقازيق.

- تربية المنصورة.

- آداب العريش.

- تربية بنها.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية.

- سياحة وفنادق المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

- تربية فنية حلوان بالزمالك.

- خدمة اجتماعية أسوان.

- تربية رياضية بنين بنها.

ويمكن الاطلاع على المزيد من الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات «3 سنوات و5 سنوات»، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر هذا الرابط.