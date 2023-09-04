افتتاح 19 مشروعا خدميا وتنمويا في الزقازيق بتكلفة 2.2 مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 19مشروعا بقطاعات «الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية - مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق والكباري - الإسكان» بمركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة 2 مليار و239 مليونا و795 ألف جنيه، وهي جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي - الإسكان - الطرق والكباري - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الكهرباء»، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

تطوير ملاعب مراكز شباب

وقال محافظ الشرقية إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ملاعب بمراكز شباب «بني عامر وأم الزين والطيبة والغار والزنكلون والزقازيق بحري والمسلمية»، بتكلفة 12مليونا و200 ألف جنيه، لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطه صرف صحي أم الزين، وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 635 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين، وحفاظا على البيئة.

تنفيذ مشروعين بتكلفة 1.5 مليار جنيه في قطاع الطرق

وأشار المحافظ إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الانتهاء من تنفيذ 2 مشروع بتكلفة مليار و570 مليون جنيه، شملت أعمال رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بطول 12 كيلومترا (تغطية وازدواج ورصف)، واستكمال ازدواج طريق الزقازيق ديرب نجم، مرحلة أولى بطول 20 كيلومترا.

مشروعات قطاع الأبنية التعليمية

وأضاف محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة جيهان عبد الحكيم 22 فصلا ومبنى مخازن التربية والتعليم، ومدرسة بيشة قايد 9 فصول بتكلفة 13 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الإسكان تم الانتهاء من إحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية بحي ثان وتستكمال مبنى وحدة التضامن الاجتماعي ببردين، ورفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة ووحدة مركز الزقازيق البيطرية وصيانة وترميم وإنشاء ملحق مركز الشرقية للأسنان بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و595 ألف جنيه.