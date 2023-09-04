خبير تخطيط عمراني: أبراج العلمين تحقق لمصر التنافسية على المستوى الإقليمي

قال الدكتور محمد راشد، خبير تنمية وتخطيط عمراني، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنّ مصر تشهد منذ عام 2017 نهضة عمرانية غبر مسبوقة، وهناك 122 مدينة جديدة ظهرت في الفترة الماضية، من بينها العلمين.

العملين شهدت مهرجانا دوليا

وأضاف في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن العملين شهدت مهرجانا دوليا نُظم لأول مرة في مصر، وشمل أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، ومهرجان الدراما.

جذب السائح الأجنبي حتى يأتي إلى مصر

وتابع: «أصبح لدينا في العلمين نوعا جديدا من العقارات لم يكن موجودا من قبل مثل الأبراج الموجودة على الشواطئ، ما يحقق تنافسية عالية لمصر على المستوى الإقليمي، وبالتالي، فإنه يجرى العمل على الترويج لمنتجنا العقاري بطريقة مختلفة وجديدة من أجل تحقيق المستهدف وهو جذب السائح الأجنبي حتى يأتي إلى مصر ويمتلك وحدة للإقامة فيها بمصر».