ناقد رياضي: مهرجان العلمين نجح في الترويج للسياحة على 3 مستويات

قال الدكتور عثمان إبراهيم، ناقد رياضي، إن مهرجان العلمين نجح في الترويج للسياحة الرياضية، إذ أقيمت أكثر من فعالية في رياضيات متنوعة تهم كل الفئات، شارك بها نجوم محليين كأنها سياحة داخلية، ونجوم عرب كأنها سياحة إقليمية، ونجوم عالميين كأنها سياحة دولية.

مهرجان العلمين تضمن الترويج للسياحة الرياضية

وأضاف خلال لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في الماضي لم يكن لدينا مفهوم السياحة الرياضية، لكن اليوم أصبحت لدينا تلك الثقافة، واتضح ذلك جليًا في مهرجان العلمين.

الترويج للسياحة المصرية

وأشار إلى أن وجود المشاهير من دول متنوعة من العالم له دور واضح ومهم في الترويج للسياحة عامة، ولمدينة العلمين خاصة، من خلال نشر الصور عبر السوشيال ميديا، موضحا أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد المزيد من التركيز على الأنشطة والسياحة الرياضية بعد نجاح مهرجان العلمين.

وتابع: «السياحة العربية شهدت رواجا كبيرا، فقد نظمت مصر بطولة الجودو بمشاركة 18 دولة عربية، وهذا الأمر يمثل دعاية بشكل غير مباشر، لكنه مهم، فعندما نزور مكانا ويعجبنا نتحدث عنه مع كل مَن نعرفهم، وهذه الدعاية أقوى كثيرا من كل الدعاية المدفوعة، وبالتالي فإن المهرجان حقق نجاحا كبيرا على مستوى الترويج السياحي».