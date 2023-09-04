بعد نجاح مهرجان العلمين.. مطالب بتنظيم دورة شتوية

قال أحمد الحسيني مراسل القناة الأولى، إنّ الكلام عن مهرجان العلمين في دورته الأولى لم ينته، وهو ما لاحظه بالأمس في الممشى السياحي، حيث تحدث مع عدد من المواطنين الذين شاركوا في فعاليات المهرجان، سواء كانوا من زوار الساحل الشمالي أوالزوار العرب والأجانب.

مازالت الأصداء الكبيرة وردود الفعل القوية

وأضاف الحسيني في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «كلهم أعربوا عن سعادتهم الكبيرة على مدار أكثر من 52 يوما منذ 13 يوليو حتى 2 سبتمبر، فما زالت الأصداء الكبيرة وردود الفعل القوية عن فعاليات المهرجان مستمرة حتى هذه اللحظة».

الجمهور يطالب بتنظيم دورة شتوية

وتابع: «الجمهور طالب بتنظيم دورة شتوية على غرار الدورة الصيفية التي أقيمت في الفترة الماضية، وهناك حالة انبهار كبيرة جدا بما تم إنجازه في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت وجهة سياحية مهمة لمصر».

صاحبة حفل الختام

وأردف: «نتحدث عن مدينة متكاملة شهدت فعاليات مهرجان متكامل ما بين فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية وترفيهية وحفلات فنية، وكانت فرقة شارموفرز هي صاحبة حفل الختام وكان تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكثر من رائع».