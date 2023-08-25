رئيس «الوطنية للانتخابات»: تعاقدنا مع البريد لسرعة نقل المعدات بين المحافظات

كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أسباب إبرام بروتوكول تعاون مع هيئة البريد، موضحا أنه جاء للاستفادة من انتشار هيئة البريد على مستوى الجمهورية، لسرعة نقل المعدات الخاصة بالهيئة بين المحافظات.

وتتضمن تلك المعدات الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل مثل «الحبر الفسفوري» والنماذج الانتخابية وصناديق الاقتراع وغيرها من المهمات التي تسهم في إتمام العملية الإنتخابية.

استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتتضمن معاينة لجان الاقتراع، والوقوف على كل كبيرة وصغيرة خاصة بالاستحقاق الانتخابي، مع إعلان التفاصيل كاملة للشعب المصري في المرحلة المقبلة.

تسهيل مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية

وتابع أن الهيئة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أول استحقاق انتخابي مقبل.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مسؤولي الهيئة يعملون على مدار الساعة لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بأفضل صورة ممكنة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.