«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم: تمتد إلى الدلتا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ظهور السحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط بعض أمطار تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية وتمتد لشمال الدلتا.

الأمطار لن تمتد للقاهرة الكبري

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب غير الممطرة على أغلب المناطق جنوب الوجه البحري وجنوب الدلتا وبعض مناطق القاهرة الكبرى، حيث تعمل على حجب أشعة الشمس على فترات متفرقة، مشيرة إلى استقرار حالة الطقس في الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث نشهد انخفاض درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، يتبعها ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة يتراوح بين 4 حتى 5 درجات بسبب منخفض الهند، مع استمرار هبواب الكتل الهوائية على سطح البحر المتوسط والمحملة ببخار المياه، ما يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة، بدءا من الأربعاء حتى السبت.

نشاط للرياح

وأوضحت الأرصاد، وجود نشاط للرياح، بسرعات تصل لـ37 كيلومترا على شمال البلاد، كما يسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 33- 36.

- العاصمة الإدارية 33- 36.

- بنها 33- 36.

- دمنهور 33- 36.

- وادي النطرون 34- 37.

- كفر الشيخ 33- 36.

- المنصورة 33- 36.

- الزقازيق 34- 37.

- شبين الكوم 33- 36.

- طنطا 33- 36.

- دمياط 31- 34.

- بورسعيد 31 - 34.

- الإسماعيلية 35 - 36.

- السويس 35 - 36.

- العريش 31 - 34.

- رفح 30- 33.

- رأس سدر 34- 37.

- نخل 32- 34.

- كاترين 32- 34.

- الطور 33- 36.

- طابا 32- 34.

- شرم الشيخ 38- 41.

- الإسكندرية 31- 34.

- العلمين الجديدة 30- 33.

- مطروح 30 - 33.

- السلوم 30 - 33.

- سيوة 34 - 36.

- رأس غارب 38- 41.

- الغردقة 38- 41.

- سفاجا 37- 40.

- مرسى علم 38-41.

- شلاتين 39- 42.

- حلايب 35- 38.

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36- 39.

- الفيوم 35- 37.

- بني سويف 34- 36.

- المنيا 35- 37.

- أسيوط 35- 37.

- سوهاج 36- 38.

- قنا 40- 41.

- الأقصر 41- 42.

- أسوان 41 - 42.

- الوادي الجديد 39- 40.

- أبو سمبل 41 - 42.