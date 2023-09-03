حالة الطقس غدا.. حار رطب ونشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار غدا الاثنين.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات الليل.

نشاط للرياح غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

فيما ستكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الاثنين

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27درجة مئوية.