حالة الطقس غدا.. حار رطب والعظمى على القاهرة 35

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد خلال ساعات النهار غدا.

وأضافت الأرصاد الجوية أنّه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات الليل.

أمطار خفيفة غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وستكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وهي «مطروح والسلوم» على فترات متقطعة

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.