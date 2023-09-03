افتتاح معارض «أهلا مدارس» بالبحر الأحمر اليوم.. خصومات تصل لـ25%

يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، معرض أهلا مدارس بمدينة الغردقة، ويضم 20 عارضا لجميع السلع، بخصم يبدأ من 15% ويصل إلى 25%، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

معرض أهلا مدارس في الغردقة

وأكد أنطونيوس صلاح، عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من تجهيزات معرض أهلا مدارس بالغردقة، ومن المقرر أن يفتتحه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، ويضم 20 عارضا لجميع السلع بخصم يبدأ من 15% وتصل إلى 25%.

معرض أهلا مدارس في سفاجا

وأضاف «صلاح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أجهزة مدينة سفاجا استعدت لافتتاح معرض «أهلا مدارس» في سفاجا خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتنسيق مع مجلس مدينة سفاجا وإدارة التموين والغرفة التجارية بالبحر الأحمر.

معرض أهلا مدارس في القصير

وفي ذات السياق، افتتح اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، معرض «أهلا مدارس» بشارع جامعة الدول العربية، ويضم المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بالتنسيق بين التموين والغرفة التجارية.