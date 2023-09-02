عناوين وأماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والمحافظات.. «متلفش كتير»

أعلنت وزارة التموين منذ عدة أيام، موعد إنطلاق معرض أهلاً مدارس 2023 وذلك تزامنا مع اقتراب بدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024 المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر الجاري، حيث تقرر تدشين المعرض يوم 15 سبتمبر من الشهر نفسه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية عناوين وأماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة والمحافظات والتي جاءت كما يلي:

عناوين وأماكن معرض أهلا مدارس

- ينطلق معرض أهلا مدارس بمحافظة القاهرة داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر.

- كما يدشن في محافظة القليوبية بشارع فريد ندا «الأهرام».

- فيما ينطلق في محافظة كفر الشيخ بمنطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- يقع المعرض في محافظة بني سويف خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

محافظات ينطلق بها معرض أهلا مدارس

- ينطلق بمحافظة سوهاج داخل مدينة ناصر وذلك بحي شرق سوهاج.

- في محافظة الأقصر داخل السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- يدشن في محافظة مطروح داخل الحمام- العلمين.

- محافظة البحر الأحمر في شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- يدشن المعرض في محافظة البحيرة حيث تضم 42 معرض مقسمين فى الميادين الرئيسية و داخل القرى وذلك في مدن كفر الدورا و دمنهورو إيتاي البارود و أبو حمص.

- محافظة الوادي الجديد بشارع النبوى المهندس بالخارجة.