فريق بيطري من «الزراعة» للتقصي عن أمراض الثروة الحيوانية في الفيوم

كلف الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فريقًا طبيًا بيطريًا شاملًا، من الإدارة المركزية للطب الوقائي والإدارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للرعاية البيطرية وإدارة التفتيش، ووفد من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالتوجه إلى محافظة الفيوم لعمل تقصي عن الأمراض الوبائية بقرى مركزي الفيوم وسنورس.

متابعة التسجيل والترقيم وتأكيد تركيب الأرقام القومية

كما وجه بمتابعة أعمال التحصين بتلك المراكز ومتابعة التسجيل والترقيم والتأكيد على تركيب الأرقام القومية بأذن الحيوانات وكذا متابعة أعمال التأمين على الماشية من خلال أطباء إدارة الخدمات وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وكذلك متابعة أعمال الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادي في الوحدات البيطرية بقرى مركزي الفيوم وسنورس، إضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية وتوعوية بمقر مديرية الزراعة بالفيوم عن أهمية التأمين الصحي العادي على الماشية والفوائد والمميزات التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين وذلك لنشر ثقافة التأمين الصحي العادي بين المربين ومنتجي الثروة الحيوانية للحد من الخطر في حدوث الكوارث نتيجة الإصابة بأي أمراض وبائية محتملة.

نشر الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية

يُذكر أنَّ هذه القوافل والندوات الإرشادية تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية لنشر الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.