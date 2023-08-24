خطوات تسجيل ذوي الإعاقة في مسابقة «عمار».. جوائزها تصل 250 ألف ريال سعودي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن آخر فرصة لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مسابقة عمار للعام الجاري 2023، هو 26 أغسطس المقبل، حيث تم مد مهلة التسجيل بالمسابقة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة في التسجيل والفوز بجوائز المسابقة التي تصل قيمة جوائزها أكثر من 250.000 ريال سعودي للمسارات المتاحة ضمن الموسم السابع من مسابقة «عمار».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تسجيل ذوي الإعاقة في مسابقة «عمار» والتي تنتهى خلال 48 ساعة، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات تسجيل ذوي الإعاقة في مسابقة «عمار»

1- تبدأ خطوات تسجيل ذوي الإعاقة في مسابقة «عمار»، من خلال زيارة هذا الرابط، والذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي للتسجيل بالمسابقة.

2- اختيار «سجل الآن».

3- اختيار مسار المشاركة، والتي تضم:

- مسار الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مسار أفراد المجتمع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مسار المنظمات غير الربحية ممن لديهم أفكار.

- مبادرات تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

4- تعبئة استمارة التسجيل.

5- وفي النهاية يتم الضغط على «تسجيل»، لنجاح عملية التسجيل.

مسابقة «جائزة عمار» لدعم ذوي الإعاقة

يذكر أن المشاركة في مسابقة «جائزة عمار» 2023 لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، متاحه لكل المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية، وفقا لما صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي.