تراجع أسعار الفضة عالميا.. تقترب من أدنى مستوياتها في شهر ونصف

انخفضت أسعار الفضة إلى مستوى 22.5 دولار للأوقية، لتقترب من أدنى مستوياتها في شهر ونصف وسط ارتفاع الدولار وعائدات الخزانة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية نموًا أعلى من المتوقع لشهر يوليو، مما زاد من الرهانات على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ورفع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعادن الثمينة التي لا تحمل فائدة.

أعلى مستوى للفضة

تاريخياً، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار أمريكي في أبريل 2011، ومن المتوقع تداول الفضة عند 23.24 دولار أمريكي للأوقية، بنهاية هذا الربع من العام الحالي، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 24.98 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

ويتم استخدام عقود الفضة الآجلة وعقود الخيارات من قبل شركات التعدين ومصنعي المنتجات النهائية ومستخدمي المواد الصناعية المحتوية على الفضة لإدارة مخاطر أسعارهم، كمعدن ثمين، وتلعب الفضة أيضًا دورًا في المحافظ الاستثمارية.

أكبر منتجي الفضة

يذكر أن أكبر منتجي الفضة هي دول المكسيك وبيرو والصين تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.