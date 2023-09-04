عرض الفيلم التونسي «وراء الجبل» ضمن مهرجان فينيسا السينمائي اليوم

يبدأ بعد قليل العرض العالمي الأول للفيلم التونسي «وراء الجبل» للمخرج محمد بن عطية المشارك في مسابقة «آفاق» ضمن فعاليات الدورة الـ 80 من مهرجان فينيسا السينمائي، والذي يقام في تمام الساعة الخامسة إلا ربع حسب توقيت إيطاليا في قاعة «سالا دارسينا» بحضور صناعه، ويعاد الفيلم للمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة والربع بعد ظهر الغد، في قاعة «بالا بينالي».

وتدور أحداث فيلم «وراء الجبل»، حول «رفيق» الذي يخرج من السجن بعد قضاء 4 سنوات خلف الأسوار، ولا يكون لديه سوى خطة واحدة وهي اصطحاب ابنه وراء الجبال ويظهر له اكتشافه المذهل، ويجمع الفيلم في بطولته مجد مستورة، سامر بشارات، وليد بوشيوة، سلمى الزغيدي، حلمي دريدي، وسام بلغارك.

تفاصيل مسابقة آفاق في مهرجان فينيسيا السينمائي

ويتنافس فيلم وراء الجبل للمخرج محمد بن عطية ضمن 18 فيلما في مسابقة «آفاق»، منها فيلم «Shadow of Fire» للمخرج الياباني شينيا تسوكاموتو، و«Housekeeping for Beginners» إخراج جوران ستوليفسكي.

وتتضمن لجنة تحكيم مسابقة آفاق في عضويتها كلا من المخرج جوناس كاربينيانو، رئيس لجنة التحكيم، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، المخرج خليل جوزيف، المخرج الفرنسي جان بول سالومي، بالإضافة إلى المبرمجة بريطانية ومديرة مهرجان لندن السينمائي تريشيا تاتل.