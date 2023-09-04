خبير أمن معلومات: اختراق الحسابات الخاصة بسبب قلة الوعي التكنولوجي

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن اختراق البيانات الشخصية على رأس أولويات الدول، خاصة بعد اختراق 160 مليون حساب شخصي ومن أشهرهم حادث اختراق تويتر سابقا في شهر يوليو الماضي وفق آخر الإحصائيات.

المنصات الرسمية تحافظ على الحسابات الشخصية للمواطنين

وأضاف «عزام»، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية «CBC»، أن الحماية الشخصية لها شق تكنولوجي وآخر قانوني لوجود قوانين صارمة للجرائم الإلكتروني وبالفترة الأخيرة، حيث تقوم المنصات الرسمية والبنوك بإرسال رسائل للعملاء بعدم الدخول على روابط الكترونية غامضة أو إرسال البيانات الخاصة لأي جهة غير رسمية وتمثيل أن ذلك الشخص يمثل تلك المنصة.

قلة الوعي أحد أسباب الاختراق

تابع خبر أمن المعلومات أن المشكلة التي تواجه الناس لاختراق حساباتهم الشخصية هي قلة الوعي التكنولوجي: «المنصات الرسمية مبتعملش كدا وتبعت إيميلات كاذبة للناس»، هناك أنواع كثيرة للنصب منها الرسائل الإلكتروني والإيميلات والروابط وغيرها.

واستكمل «عزام» أنه يجب أن نقوم بتوعية المواطنين لمعرفة الرسائل المخترقة للبيانات منها التركيز على اشكال كتابة الرسائل والعلامات الموجودة بالروابط الإلكترونية ووجود النقاط وغيرها والتحري عن الموقع والبحث.