ناقد فني: «لك يوم يا ظالم» بداية نجيب محفوظ الحقيقية في كتابة السيناريو

قال محمد شوقي، الناقد الفني إن نجيب محفوظ من أهم أعمدة الأدب والثقافة بالوطن العربي، وبدأ تحويل قصصه القصيرة إلى سيناريو من خلال فيلم «المنتقم» الذي لقي إعجابا كبيرا من الجماهير.

نجيب محفوظ تفوق في كتابة السيناريو

أضاف الناقد الفني، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن بداية نجيب محفوظ الحقيقية كانت بفيلم «لك يوم يا ظالم»عام 1951، وأثار هذا الفيلم ضجة كبيرة بوقتها ومنها ارتبط اسم نجيب محفوظ بصلاح أبو سيف، ومن أهم أعمالهما «ريا وسكنية، جعلوني مجرمة، الطريق المسددود وغيرها».

تابع: «تفوق نجيب محفوظ في كتابة السيناريو ككتابة الأدب وبصورة أكبر وكان دائما يقول اللي علمني السيناريو صلاح أبو سيف لأنه كان عالم جديد ولم يكن يجيده بصورة كبيرة».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.