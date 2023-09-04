وزير الري: نسعى لإنشاء 10 سدود في كينيا

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بأليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، على هامش قمة المناخ الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي؛ إذ جرى مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأكد وزير الري تطلعه للعمل سويا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أعربت واهومي عن ترحيبها بالوزير، وتأكيدها على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا، والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

إقامة منطقة تجريبية للري الحديث على مساحة 100 فدان

وأشار الدكتور سويلم إلى اتفاق البلدين على إعداد خطة بعيدة المدى للتعاون بين الجانبين من خلال مذكرة تفاهم مقترحة –جار الإعداد لها - والتي تتضمن العمل على إنشاء 10 سدود لحصاد مياه الأمطار و10 آبار مياه جوفية وإقامة منطقة تجريبية للري الحديث على مساحة 100 فدان، بالإضافة لتدريب الكوادر الكينية في مجال الموارد المائية والري.

تقديم الدعم للجانب الكيني في مجال بناء القدرات

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرا إلى استعداد المركز القومى لبحوث المياه للتعاون في المجال البحثي مع الجانب الكيني خاصة في ظل وجود 12 معهدا بحثيا متنوعا تابعة للمركز ومتخصصة في مختلف المجالات المعنية ببحوث المياه، بالإضافة لاستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكيني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة من المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ ومن خلال دبلومة الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

يذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام 1993؛ إذ بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لحفر 180 بئرا جوفية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية يشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات؛ منها «حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة»، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.