 كل ما تود معرفته عن خط سكة حديد «الإسماعيلية - سيناء».. اعرف المسارات

تنفذ الدولة حاليًا، مُمثلة في وزارة النقل، خط سكة حديد «الإسماعيلية - سيناء»، والذي يخوض الصحراء من أجل التنمية، وفق خطة الدولة في إعادة وتطوير مرفق السكة الحديد في مختلف الأماكن، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من ناحية، وتيسير حركة نقل المواطنين من ناحية أخرى.

التفاصيل الكاملة لخطة سكة حديد «الإسماعيلية - سيناء»

حدد تقرير لوزارة النقل، التفاصيل الكاملة لخطة سكة حديد «الإسماعيلية - سيناء»، وترصده «الوطن» في التقرير التالي:

- الخط هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا».

- يبلغ طوله حوالي 500 كم.

- يتضمن إعادة تأهيل وتطوير خط «الفردان - بئر العبد».

- يبلغ طول خط «الفردان - بئر العبد» 100 كم.

- خط «الإسماعيلية - سيناء» يتضمن تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد.

- يبلغ طول الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد 44 كم.

- يتم إنشاء خط «بئر العبد - العريش» بطول 80.

- يتم إنشاء خط «العريش - النخل - التمد - طابا» بطول 275 كم.

- يمتد خط «العريش - طابا» ضمن خط «الإسماعيلية - سيناء» بطول 275 كم.

- يُجر حاليًا بخط «العريش - طابا» أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة.

- سيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار.

- خط «العريش - طابا» يربط أماكن التصنيع بسيناء بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد.

- يحقق خط «العريش - طابا» نقل البضائع من وإلى الموانئ.

- كما يحقق خط «العريش - طابا» ربط موانئ البحر الأحمر «طابا ونوبيع» بموانئ البحر المتوسط «العريش – شرق بورسعيد».

- يتضمن مشروع خط «الإسماعيلية - سيناء» مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد».

- يمتد خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد» بإجمالي أطوال حوالي 275 كم.

- يجري إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد» من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم.

- كما يجرى تنفيذ خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد» من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

- يتم تنفيذ محطة بئر العبد ومحطة بالوظة.

- كما يتم تنفيذ أعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد.

- أيضًا يتم إنشاء جسور في الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد وتركيب سكة جديد بطول 21 كم.

- يتضمن المشروع أيضًا إنشاء كوبرى معدني جديد بمنطقة الفردان وتأهيل الكوبرى القائم «كوبرى الفرداني».

- تتم عملية تأهيل كوبري الفرداني بكباري معدنية طول كل منها 640 متر.

- يتكون كل كوبري في كوبري الفرداني من جزئين طول كل جزء 320 متر.

- الممر اللوجيستي «العريش - طابا» والذي يشتمل خط السكة الحديد وميناء العريش سيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق.