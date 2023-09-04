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تقارير: وفد سعودي يصل لندن لضم صلاح ودفع 200 مليون استرليني خلال 48 سا

كتب:

محمد أيمن سالم
06:01 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن وفد سعودي وصل إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي ليفربلو الإنجليزي، على ضم محمد صلاح، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المستمرة في الدوري السعودي حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن وفد سعودي وصل إلى لندن يوم السبت الماضي من أجل مفاوضة نادي ليفربول لضم محمد صلاح بعدما رفضت إدارة الريدز عرضًا، يوم الخميس الماضي تخطت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني.

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بقلم محمد أيمن سالم