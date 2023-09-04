يتطلع طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني من الشعبتين العلمية والأدبية عقب إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة لمعرفة أماكن ورسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، والأوراق المطلوبة ليتسنى لهم تقديم التظلم في المواد التي يرومن أنهم يستحقون درجات أعلى بها.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة رابط تقديم التظلمات، إذ تُقدم إلكترونيًا من هنا، ثم أماكن ورسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والأوراق المطلوبة، حيث يتوجه الطالب وولي أمره إلى مقر التظلمات التابع لمحافظته عقب تقديم الطلب إلكترونيًا وتحديد موعد.

أماكن ورسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والأوراق المطلوبة

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها أماكن ورسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني والأوراق المطلوبة وفقًا لوزارة التربية والتعليم كالتالي:

- محافظة البحيرة مبنى مديرية التربية والتعليم في البحيرة.

- محافظة كفر الشيخ مبنى مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.

- محافظة الإسكندرية مدرسة نبوية موسي الثانوية التجريبية للطلاب التابعين لكنترول الإسكندرية (أ) الذي يغطي طلاب شرق الإسكندرية، غرب إسكندرية، الجمرك، برج العرب.

- مدرسة شنوان ث بنين للطلاب التابعين لكنترول الإسكندرية (ب) الذي يغطي، وسط إسكندرية، العامرية، العجمي، المنتزه.

- محافظة الدقهلية، للجنة المنصورة (أ) في مدرسة دمياط مدرسة دمياط ث العسكرية بنين، ولجنة المنصورة (ب) في مدرسة المنصورة الثانوية بنين، ولجنة المنصورة (ج) في المدرسة الشرقية.

- محافظة القليوبية، مدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية بغرب شبرا الخيمة.

- محافظة بنى سويف، يتم إجرائها في مدرسة الشهيد محمد شاكر الابتدائية بمدينة بني سويف.

- محافظة مطروح، مبنى مديرية التربية والتعليم بمطروح.

- محافظة الجيزة، مدرسة السعدية ث بنين.

- محافظة الغربية، مبنى مديرية التربية والتعليم بالغربية.

- محافظة القاهرة، مدرسة العباسية الإعدادية بنات أمام مديرية القاهرة لطلاب التابعين لكنترول الحلمية.

مصروفات تظلمات الثانوية العامة 2023

وتسدد 200 جنيه رسوما عن كل مادة يتم التظلم بها، عبر الدفع الإلكتروني ببطاقات البريد المصري أو فوري.