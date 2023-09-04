ياسين التهامي يحيي حفل الليلة بمهرجان القلعة.. سعر التذكرة 60 جنيها

حدث سعيد ينتظر المصريين الليلة، حيث يقدم ياسين التهامي، شيخ المنشدين، مجموعة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن برنامج حفلات مهرجان القلهة، وينتظر الجمهور حفل ياسين التهامي بشغف، حيث يحظى الشيخ بقاعدة جماهيرية عريضة تتعقب حفلاته وتذهب إليها إينما كانت.

إمكانية حجز التذاكر قبل بدء الحفلة

وتقام حفلة الشيخ ياسين التهامي، اليوم، بقلعة صلاح الدين على طريق صلاح سالم، بسعر 60 جنيها للتذكرة، ويُفتح باب حجز التذاكر حتى قبيل بدء الحلفة، وهو ما يجعل الفرصة مناسبة للجمهور لقضاء سهرة ممتعة اليوم بصحبة الشيخ ياسين التهامي، يستمتع فيها بأناشيده الصوفية.

قناة الحياة تبث الحفل للجمهور

وبالإضافة إلى حضور حفلة الشيخ ياسين التهامي في قلعة صلاح الدين، تبث قناة الحياة الحفل الليلة الساعة العاشرة مساء من «محكى القلعة» ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ31، كما تنقل أيضًا حفل المنشد أحمد العمري الساعة 8 من «محكى القلعة» أيضًا، لتكون الحفلات متاحة للجمهور من خارج القاهرة.

فعاليات حفلات مهرجان القلعة

وتستمر حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ31 حتى يوم الخميس المقبل، ويشارك فيها عدد كبير من نجوم الطب والغناء، ومن أهم الحفلات القادمة، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويعد المهرجان من أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة، ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة.

ويقدم المهرجان ألوان إبداعية جادة تناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، حيث يقام حفلان في اليوم الواحد على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، وجرى وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرًا على الجمهور.