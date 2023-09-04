«الصحة التونسية» تعلن تزايد أعداد الإصابات بمتحور كورونا الجديد

تزايدت أعداد الإصابات بمتحور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الجديد والذي يطلق عليه EG.5 في دول المغرب العربي خاصة في تونس والمغرب، فقد أعلنت تونس إصابة أول رضيع بالمتحور في الوقت الذي تزداد الإصابة بالفيروس في دولة المغرب العربي.

أول حالة لرضيع في تونس

وبحسب إذاعة «شمس إف إم التونسية»، فقد أعلن مسؤول صحي تونسي تسجيل البلاد أول حالة بالمتحور الجديد لرضيع تونسي في مستشفى شارنيكول، وتبين أن حالة الطفل مستقرة حتى الآن بحسب تصريحات من عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح، هاشمي الوزير.

تزايد إصابات كورونا في المغرب

في الوقت نفسه، كشفت السلطات الصحية بالمغرب، تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» منذ حوالي 4 أسابيع، وتحدثت وزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون أية حالة وفاة.

تعليق طبيب مغربي

وخرج الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، ليؤكد أن الأرقام المعلن عنها ليست حقيقية لأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبارات قليل، إلّا أن هذا لا يمنع كون تتبع هذه الاختبارات يبرز بشكل جلي ارتفاع عدد الحالات، مؤكدا عدم وجود حالات وفاة حتى الآن في المغرب، لافتا إلى زيادة عدوى كوفيد في الوقت الحالي في ظل بداية فصلي الشتاء والخريف في البلد الواقع أقصى شمال غرب إفريقيا.