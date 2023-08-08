أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة البحر الأحمر، وتقليل الاغتراب وخطوات التقديم للطلاب في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، وفقا لما يبحث عنه طلاب تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة لطلاب محافظة البحر الأحمر.

التوزيع الجغرافي للجامعات 2023 في البحر الأحمر

ويسأل طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر عن قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023، وتنشر «الوطن» التوزيع الجغرافي والجامعات المتاحة لطلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مجموعتان للتوزيع الجغرافي بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التوزيع الجغرافي لمحافظة البحر الأحمر في مجموعة «أ» و«ب» وهي مجموعات إجبارية في قواعد التوزيع الجغرافي 2023

- مجموعة (أ) إجبارية: وتشمل الجامعات التالية

- جامعة جنوب الوادي

- جامعة الأقصر

- جامعة أسيوط

- جامعة سوهاج

- جامعة المنيا

- جامعة بني سويف

- جامعة حلوان

- جامعة السويس

مجموعة «ب»، إجبارية: وتشمل جامعتي جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس.

آخر موعد لتنسيق الجامعات

وكشف الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولي للجامعات غدا الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وحددت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى كالتالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29 % فأكثر الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.