«المستقلين الجدد»: يجب تقييم فاعلية الأحزاب السياسية في مصر

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موضوع الأحزاب السياسية أحد الدعائم الأساسية والمكملة للملف السياسي، وما خرج من توصيات بخصوص النظام الانتخابي ومناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية يعد استكمالا للضلع الثالث المتمثل في الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الأحزاب المكون الرئيسي للحياة السياسية، وبالتالي استكمال المناقشات حول الدمج والحوكمة وزيادة الفعالية أمر في غاية الأهمية.

أهمية زيادة فعالية الأحزاب بمصر

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «ملفات التظام الانتخابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب تصب في بعضها البعض وبالتالي لا بد من تقييم فاعلية الأحزاب كون هناك أكثر من 100 حزب في مصر وهذا رقم كبير للغاية، ولكن الحل لا يكمن في مسألة دمجها بل زيادة فاعليتها عن طريق تقييم حقيقي من خلال لجنة شؤون الأحزاب أو أمور تشريعية أخرى».

قياس فعالية الأحزاب السياسية

وتابع أنه يمكن قياس فعالية الحزب من خلال أداء دوره المتمثل في المشاركة الفعالة بالحياة السياسية والقدرة على خوض الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، وبالتالي أي حزب لا يسعى لخوض تلك الاستحقاقات الدستورية يعد خارجا عن مساره والهدف من تكوينه.