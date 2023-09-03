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أمين الفتوى عبر قناة «الناس»: لا يجوز بيع سيارة ذوي الهمم

كتب:

مريم جاد
09:05 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة بالبرنامج قالت: هل يجوز بيع جواب عربية لذوي الإعاقة؟.

حكم بيع جواب عربية لذوى الإعاقة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إنه لا يجوز بيع سيارة المعاق لأنها سيارة تأتي دون جمارك وتقوم الدولة بتكاليف هذه السيارة كاملة إعانة لهذا الشخص.

وأضاف أمين الفتوى: بأنه طالما هذا الشخص المعاق لم يستطع أو لا يريدها أو لا يحتاجها فيجب عليه ألا يتقدم على شرائها حتى لا يعطيها لشخص آخر ولا يكلف الدولة، وإذا احتاجها فعليه أن لا يبيعها إلا في حاله إن هذا الشخص يود تغيير هذه السيارة أو يبدلها فهذا يجوز ذلك ويكون الحظر عليها قد انتهى.

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بقلم مريم جاد