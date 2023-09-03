حكم الوصية الواجبة في الميراث.. أمين الفتوى يوضح

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما هي الوصية الواجبة بالميراث حكمها وفقًا لسؤال متصلة متابعة للبرنامج.

الوصية الواجبة وحكم الميراث بها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إن المرأة المتزوجة إذا كان لديها أولاد، وماتت قبل أمها، ثم ماتت الجدة، فإن هؤلاء الأحفاد يرثون في جدتهم النصيب الذي كانت ستأخذه أمهم حال حياتها، أو يأخذون الثلث أيهما كان أقل.

وأضاف أمين الفتوى: أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف بـ الوصية الواجبة، وأن فكرة تلك الوصية مستنبطة من آراء المذهب الحنفي والمذهب الظاهري، مشيرًا إلى أن المشرع المصري ارتضى هذا الفكر الفقهي وجعل به قانونًا، لافتًا إلى أن الزوج في المسألة السابق ذكرها؛ لا يرث، وإنما يرث الأحفاد فقط.