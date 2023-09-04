محافظ أسوان: افتتاح أول مرحلة من تجديد منطقة الطابية في أكتوبر

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتسريع وتيرة العمل وزيادة عدد العمالة لضمان استكمال مشروع تجديد منطقة الطابية التاريخية وتحقيق العوائد الإيجابية منه، لافتتاح المرحلة الأولى خلال احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.

مشروع تطوير الطابية الأثرية بأسوان

وأوضح اللواء أشرف عطية أن مشروع تطوير الطابية يهدف إلى إنشاء مواقف انتظار ومواقف للسيارات، إضافة إلى توسيع الشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية مثل شوارع شرق البندر والحدادين والشواربي الجديد وبشير بك، إضافة إلى فتح محور سنية طه الذي سيربط بين شارعي بشير بك والحدادين؛ لتحسين حركة المرور في وسط المدينة.

احترام القيمة التاريخية لمنطقة الطابية

من جهتها أكدت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، مراعاة جوانب عدة في مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، احتراما القيمة التاريخية للمنطقة، وأهمية مدينة أسوان كموقع تراث عالمي لليونسكو.

ونفت نائب المحافظ الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود تعارض بين التصميم الجديد والقديم للسلم الخاص بالمسجد وسيكون جزءًا متكاملاً مع تحويل الربوة المحيطة بالمسجد إلى مناظر طبيعية تحمل الطابع الجمالي والحضاري، مشابهة لحديقة الأزهر.