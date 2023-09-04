محافظ أسوان يلبي مطالب أهالي الكاجوج بإصلاح محابس خطوط مياه الشرب

استمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى مطالب أهالي قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، ووجه بإصلاح محابس خطوط مياه الشرب بالقرية للحد من تسريب وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

محافظ أسوان يوجه بمعاينة ميدانية لقرية الكاجوج

ووجه «عطية» وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة الميدانية ومتابعة أعمال الإصلاح حيث كليف السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع تنسيقي عاجل لبحث مشكلات ومطالب أهالي القرية، خاصة فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي وتوصيلها للعزب والنجوع، مع التركيز على إيجاد الحلول ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جهته أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة،استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالقرية وخدمة الأهالي والمواطنين.

عدد من المشروعات تشهده القرية

ومدير حياة كريمة مشروعات إنشاء محطات الرفع ومحطة المعالجة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل مجمع الخدمات الحكومية ووحدة إسعاف الكاجوج ومركز شباب الكاجوج ومحطة مياه الشرب ووحدة التضامن الاجتماعي بالشبيكة.

وشدد على ضرورة زيادة الجهود لرفع نسب التنفيذ وعدم التهاون في العمل، وتذليل العقبات والمشكلات لضمان انتهاء جميع المشروعات في الوقت المحدد.