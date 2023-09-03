طقس الـ72 ساعة المقبلة.. موجة حارة تضرب البلاد وفرص ضعيفة لتساقط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما ترتفع نسب الرطوبة، لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار بنسبة ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على نفس المناطق سالفة الذكر.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة يوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس وتمتد إلى جنوب سيناء.

موجة حارة تتعرض لها البلاد

ورغم الرياح وفرص تساقط الأمطار، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من موجة حارة قادمة تضرب البلاد، بدءا من يوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الاثنين 4-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.