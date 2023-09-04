نقيب التمريض تسلم محافظ المنيا أسماء 40 مركزا وهميا لتدريب دخلاء المهنة

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك بمقر محافظة المنيا؛ لمناقشة عدد من القضايا التي تمس مهنة التمريض.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن اللقاء تناول قضية الدخلاء على المهنة من خريجي الكيانات والأكاديمية الوهمية وغير المرخصة؛ إذ سلمت نقيب التمريض لمحافظ المنيا كشفًا يضم 40 مركزًا خاصا غير مرخص يقوم بتدريب دخلاء المهنة من غير المؤهلين وذلك في محافظة المنيا.

وشددت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء على خطورة المراكز غير المرخصة والأكاديميات الوهمية على المجتمع إذ تخرج أفراد غير مؤهلين أو مدربين على ممارسة مهنة التمريض؛ الأمر الذي يضر بسلامة وأمن المريض ويمس المجتمع ويعيق تطوير المنظومة الصحية.

نقيب التمريض تشيد بجهود محافظ المنيا في محاربة المراكز الوهمية

كما أشادت نقيب التمريض، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا لمحاربة المراكز الوهمية والعمل على هذه القضية بصورة جيدة بالتواصل مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي للقضاء على المراكز الوهمية وتوعية المجتمع بمخاطر هذه المراكز.

وأضافت أن الاجتماع مع محافظ المنيا تناول أيضًا تخصيص قطعة أرض لبناء أول نادى ومقر للنقابة الفرعية في محافظة المنيا، وهو الأمر الذي رحب به المحافظ ووجّه باتخاذ كافة الإجراءات حيال تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء النادي ومقر النقابة بالمنيا.

وأفادت بأن ملف الكيانات الوهمية يحظى باهتمام شديد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان؛ إذ أنه يتابع بشكل مستمر جهود التصدي لتلك الكيانات منذ توليه حقيبة وزارة التعليم العالي وحتى بعد توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه داعم لتطوير منظومة التعليم الفني للتمريض وحريص على تخريج ممرضات وممرضين بكفاءة عالية.

مناقشة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة

كما تطرق الاجتماع لمناقشة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد والمبادرات الرئاسية التي تشمل جميع الفئات العمرية المحافظات، التي ساهمت في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاج المصابين بالمجان.

وفي ختام اللقاء، كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ؛ لجهودها في تحسين أحوال التمريض، كما أشاد المحافظ بجهود أطقم التمريض في المنظومة الصحية.

وفي سياق آخر، نظمت النقابة العامة للتمريض احتفالية خاصة بالتمريض في محافظة المنيا لتكريمهم، وتأتي في إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر.

ووجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجميع أطقم التمريض بمصر على دورهم وتفانيهم في العمل، كما كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة المنيا من الكوادر المتميزة.