نقيب التمريض: حصلنا على دعم سياسي وأدبي ومعنوي ومادي كبير وقت كورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنَّ قطاع التمريض حصل على دعم سياسي كبير في فترة جائحة كورونا، كما حصل على دعم أدبي ومعنوي ومادي وعلمي أيضًا.

وأضافت كوثر محمود، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «لأول مرة في تاريخ قطاع التمريض يُمثل في البرلمان المصري نقيب عام التمريض نيابة عن التمريض».

تطوير المحتوى التعليمي للتمريض

وتابعت نقيب التمريض: «في الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام باستكمال الدراسة في التمريض من خلال برامج قدمتها الدولة حتى يصل الممرضون القدامى إلى درجة البكالوريوس، وملف التعليم مهم جدا».

رفع مستوى الممرضين والممرضات

وأكدت أنَّه يتمّ العمل على تخريج ممرضين مؤهلين لرفع مستواهم العلمي وهو ما ينعكس على مستواهم المهني والمهاري لتقديم خدمة ذات جودة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أنَّ الدولة كسبت الرهان على تجربة التامين الصحي الشامل، إذ حققت نجاحًا كبيرًا في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد وكل المحافظات التي جرى تطبيقه فيها، لافتةً إلى أنَّ الدولة غيرت التمريض مظهرًا وجوهرًا في هذه المنظومة، من ناحية المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية والتدريب والحوافز التي تمت زيادتها، بالإضافة إلى التعليم.