عماد الدين حسين: بعض المتخصصين يدلون بآراء اقتصادية غير صحيحة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من الحساب العسير لكل من يرتكب جريمة، في ظل توفير القنوات الأساسية لحرية التعبير والطريقة الصحيحة.

وأضاف حسين، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «يجب ضمان مناخ من الحريات في إطار القانون، وعندما يحدث ذلك، فإننا نقطع الطريق على من يرتكب الجريمة، وعندما يتم حبسه أو فرض غرامة كبيرة عليه، فإن القواعد ستكون واضحة».

«حسين»: هناك أمية سياسية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ: «هناك أمية سياسية موجودة بين عدد كبير ممن يقولون إنهم متخصصون، كان هناك متخصص يقول آراء اقتصادية ليست بآراء، وحتى هذه اللحظة يتم إعادة استنساخ هذا الكلام والقول به على اعتبار أنه حقائق، ويجب التوعية بأن هذا الكلام ليس بصحيح».

الجلسة الأخيرة الخاصة بالديون

وأكمل: «في الجلسة الأخيرة الخاصة بالديون، قال شخص يُفترض أنه متخصص إن هناك 509 مليارات جنيه مصري يمكن أن تحصل الدولة عليها غدا لحل بعض المشكلات، ولكن الرد، أن هذا المبلغ يمثل منازعات دفترية بين جهات حكومية وليست أموالا ضائعة على الدولة، وهذا الأمر ناتج عن الأمية الرقمية».