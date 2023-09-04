ضبط 1000 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر.

حملة تموينية على المحلات

وأشار إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط محل ومخزن بمنطقة محرم بك لحيازته 1000 علبة سجائر محلية بغرض بيعها في السوق السوداء وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

مطاردة تجار السوق السوداء

وأكد القلش، مطاردة تجار السوق السوداء في جميع الإدارات التموينية حتى يجري القضاء على ظاهرة انتشار استغلال المواطنين في بيع السجائر بأعلى من السعر المقرر أو احتكارها ومنع البيع فتلك أيضا جريمة يعاقب عليها القانون.