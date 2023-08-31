رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 1700 علبة سجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
06:32 م | الخميس 31 أغسطس 2023
ضبط 1700 علبة سجائر مجهولة المصدر بالأسواق

ضبط 1700 علبة سجائر مجهولة المصدر بالأسواق

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إنه جرى توجيه حملة تموينية على محلات السجائر بمحطة مصر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق وخاصة قطاع السجائر.

تشديد الرقابة

وأشار محمود القلش في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر نظراً لما يحدث من تلاعب في الأسعار ورفع سعرها ووجود سجائر بالأسواق مجهولة المصدر قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

ضبط سجائر مجهولة المصدر.

وأضاف «القلش» أن إدارة تموين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك شنت حملة وأسفرت عن

- ضبط محل لبيع السجائر بحيازته عدد 350 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

- ضبط محل لبيع السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وتمت مصادرة 700 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير.

- ضبط فرش بيع سجائر بمنطقة محطة مصر لقيامه ببيع سجائر مجهولة المصدر المستهلك وتمت مصادرة 650 علبة سجائر مجهولة المصدر.

اقرأ المزيد:

ضبط 340 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

«تموين الإسكندرية»: ضبط 270 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 17 محضر مخالفات

ضبط 55 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و2400 عبوة عصير منتهية الصلاحية بالدقهلية

ضبط 25000 علبة سجائر مجهولة المصدر في نجع حمادي بقنا

ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية منتهية الصلاحية بحملات تموينية بالإسكندرية

ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية فاسدة في حملات تموينية بالإسكندرية
بقلم خالد غنيم