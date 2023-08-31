ضبط 1700 علبة سجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إنه جرى توجيه حملة تموينية على محلات السجائر بمحطة مصر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق وخاصة قطاع السجائر.

تشديد الرقابة

وأشار محمود القلش في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر نظراً لما يحدث من تلاعب في الأسعار ورفع سعرها ووجود سجائر بالأسواق مجهولة المصدر قد تعرض حياة المواطنين للخطر.

ضبط سجائر مجهولة المصدر.

وأضاف «القلش» أن إدارة تموين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك شنت حملة وأسفرت عن

- ضبط محل لبيع السجائر بحيازته عدد 350 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.

- ضبط محل لبيع السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وتمت مصادرة 700 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير.

- ضبط فرش بيع سجائر بمنطقة محطة مصر لقيامه ببيع سجائر مجهولة المصدر المستهلك وتمت مصادرة 650 علبة سجائر مجهولة المصدر.