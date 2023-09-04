تقديم خدمات طبية لـ1048 مواطنا ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية الخاشعة، التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

قوافل طبية مجانية لخدمة المواطنين

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، القافلة الطبية قد ضمن العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث تم توفر 11 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، واستفاد من خدمات العيادات لتوقيع الكشف الطبي على 1048 مواطنا، خلال اليومين، وأجري 195 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، إضافة إلى إجراء 50 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ636 مواطنا.

المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ل 75 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 13 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.